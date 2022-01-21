***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 17:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'den değerleme hizmetlerinin alınmasına 13.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995660
BIST
17:502.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,28
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5013,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0689
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5015,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1253
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2693
En Düşük
15,0961
17:50794,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,22
|Açılış
|: 794,21
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:48
|LINK
|33,44
|28.151.008
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.667.813
|% 9,99
|
|EUHOL
|4,52
|34.120.389
|% 9,98
|
|KGYO
|6,86
|26.959.151
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|32.382.176
|% 9,92
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.624.049
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,52
|2.924.967.469
|% -2,06
|
|KRDMD
|12,34
|2.782.120.535
|% -2,45
|
|SISE
|13,93
|1.668.190.966
|% 1,02
|
|GARAN
|11,93
|1.663.021.350
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,08
|1.500.933.851
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.500.933.851
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,34
|2.782.120.535
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,43
|538.503.227
|% 1,25
|
|PETKM
|8,90
|1.441.371.201
|% 0,45
|
|TSKB
|1,57
|223.109.586
|% 0,64
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4312
|13,4463
|% 0,52
|
|Euro
|15,2510
|15,2683
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,1349
|18,2258
|% 0,16
|
|Frank
|14,6557
|14,7440
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5643
|3,5821
|% 0,35
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,87
|
|Altın Gr.
|794
|795
|4,59
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,04
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|-0,92
|
Seans Raporu
17:48
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17:58BRKSN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
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17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında