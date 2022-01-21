***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'den değerleme hizmetlerinin alınmasına 13.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995660BIST