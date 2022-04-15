***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 10:20
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hemenal Finansman A.Ş.'nde ("Hemenal) pay sahibi olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ZIP International Holdings PTY LTD ("ZIP") arasında Hemenal'ın toplam sermayesinin %60'ına karşılık gelen 42.000.000 adet payının ZIP tarafından devir alınmasına ilişkin bir "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Devir işleminin gerçekleşmesi resmi kurum izninin alınması ve pay devir sözleşmesinin şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Devir işlemi sonrasında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki pay oranı %40 olacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021015
BIST
11:452.473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,04
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:4514,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:4515,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:45929,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 929,00
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IHAAS
|16,94
|17.595.989
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.164.165
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.535.898
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,70
|21.924.065
|% 8,95
|
|OYLUM
|2,32
|4.108.149
|% -4,92
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|ALBRK
|1,90
|24.023.760
|% -4,04
|
|ERSU
|5,09
|27.145.242
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,74
|2.808.003
|% -3,60
|
|THYAO
|37,54
|924.392.804
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,91
|876.650.503
|% -2,35
|
|GARAN
|13,64
|499.181.122
|% -0,44
|
|SISE
|17,37
|435.824.885
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,20
|370.810.009
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,91
|876.650.503
|% -2,35
|
|TSKB
|1,87
|256.469.132
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|244.414.045
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,12
|313.265.843
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,18
|65.740.485
|% -0,84
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6327
|14,6347
|% 0,21
|
|Euro
|15,8333
|15,8516
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0692
|19,1648
|% 0,10
|
|Frank
|15,4669
|15,5600
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|