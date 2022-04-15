***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHemenal Finansman A.Ş.'nde ("Hemenal) pay sahibi olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ZIP International Holdings PTY LTD ("ZIP") arasında Hemenal'ın toplam sermayesinin %60'ına karşılık gelen 42.000.000 adet payının ZIP tarafından devir alınmasına ilişkin bir "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Devir işleminin gerçekleşmesi resmi kurum izninin alınması ve pay devir sözleşmesinin şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Devir işlemi sonrasında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki pay oranı %40 olacaktır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021015BIST