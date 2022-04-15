Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2022 10:20
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Hemenal Finansman A.Ş.'nde ("Hemenal) pay sahibi olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ZIP International Holdings PTY LTD ("ZIP") arasında Hemenal'ın toplam sermayesinin %60'ına karşılık gelen 42.000.000 adet payının ZIP tarafından devir alınmasına ilişkin bir "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Devir işleminin gerçekleşmesi resmi kurum izninin alınması ve pay devir sözleşmesinin şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Devir işlemi sonrasında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki pay oranı %40 olacaktır.  
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, 
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021015


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:452.473
Değişim :  -0,08% |  -2,04
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.475  
En Yüksek
2.484 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 17.595.989 % 10,00  
OYYAT 54,10 125.164.165 % 9,96  
MANAS 24,32 30.535.898 % 9,95  
MMCAS 4,25 1.377.442 % 9,82  
YUNSA 20,70 21.924.065 % 8,95  
daha fazla
11:45 Alış Satış %  
Dolar 14,6327 14,6347 % 0,21  
Euro 15,8333 15,8516 % 0,00  
Sterlin 19,0692 19,1648 % 0,10  
Frank 15,4669 15,5600 % 0,18  
Riyal 3,8905 3,9100 % 0,17  
daha fazla
11:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,16  
Altın Gr. 928 929 1,81  
Cumhuriyet 6.132 6.225 -9,00  
Tam 6.108 6.260 -6,46  
Yarım 2.952 3.028 -3,12  
Çeyrek 1.481 1.514 -1,56  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,07 12,10 0,04  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 11:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru