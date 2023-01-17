***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 16:05
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda halihazıda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken varlıklar ile yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'den değerleme hizmetlerinin alınmasına
16.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102802
BIST
17:245.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 126,51
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.338
En Düşük
5.194
17:2418,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:2420,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0845
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:241.156,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.156,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ARMDA
|337,70
|20.563.292
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.890.993
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|630.755.601
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.523,90
|82.212.838
|% -7,08
|
|MSGYO
|6,99
|49.441.756
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,14
|10.723.481.024
|% 0,29
|
|KRDMD
|20,22
|9.638.084.345
|% 6,81
|
|THYAO
|146,90
|9.393.330.422
|% 1,73
|
|TUPRS
|571,80
|5.652.787.136
|% 5,83
|
|EKGYO
|8,58
|4.682.764.328
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,58
|4.682.764.328
|% 4,89
|
|KRDMD
|20,22
|9.638.084.345
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,90
|3.016.876.735
|% 1,75
|
|EREGL
|41,14
|10.723.481.024
|% 0,29
|
|VAKBN
|10,69
|2.470.514.829
|% 2,00
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,7935
|% 0,04
|
|Euro
|20,4104
|20,4173
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,0023
|23,1177
|% 0,70
|
|Frank
|20,3518
|20,4744
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,02
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.846
|7.905
|5,00
|
|Yarım
|3.823
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.934
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,57
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|1,63
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39FADE
Yüzde 6.17 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 159 adet işlem
-
17:38ISGSY
Yüzde 6.06 oranında artışla 14.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 356, 066 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 132, 76 artarak (% 2.33 ) 5, 840
-
17:37XU100
Endeks 5, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 108, 260.00 milyon TL de
-
17:36DURDO
Yüzde 10.00 oranında artışla 44.22 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 331 adet işlem