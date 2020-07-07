***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 22:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 1.DÖNEM PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856302
BIST
11:54119.905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 566,05
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:546,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
11:547,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:54397,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,30
|Açılış
|: 397,24
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|27.655.996
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|1.988.187
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.180.479
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.149.619
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,96
|61.293.973
|% -5,95
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.085.099.662
|% 1,34
|
|SISE
|6,56
|902.764.469
|% 1,08
|
|PETKM
|4,38
|623.098.528
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,43
|614.988.318
|% 4,98
|
|GARAN
|8,25
|499.246.899
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.085.099.662
|% 1,34
|
|PETKM
|4,38
|623.098.528
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,93
|270.497.511
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,43
|614.988.318
|% 4,98
|
|SISE
|6,56
|902.764.469
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5737
|8,6167
|% -0,06
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,87
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,50
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,80
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,80
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,09
|
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