***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 20:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 6 AYLIK BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050762
BIST
14:052.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,41
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:0517,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0715
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:0518,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:051.025,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.025,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ORMA
|33,44
|648.034
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|462.757.979
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|2.591.686
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|523.108
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|62.966.664
|% 9,92
|
|YAYLA
|5,07
|4.931.011
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,57
|21.614.249
|% -8,13
|
|MMCAS
|3,00
|102.537
|% -7,69
|
|IMASM
|65,05
|51.551.701
|% -7,14
|
|IHGZT
|0,78
|12.332.453
|% -7,14
|
|THYAO
|51,95
|2.743.072.128
|% 0,87
|
|SASA
|49,18
|2.044.662.432
|% 5,76
|
|SISE
|22,90
|1.453.588.435
|% -0,87
|
|EREGL
|27,98
|914.420.253
|% -0,21
|
|FROTO
|313,00
|640.466.994
|% 3,27
|
|TSKB
|2,63
|611.807.685
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|565.270.919
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|565.727.672
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,70
|220.597.072
|% 0,59
|
|YKBNK
|4,83
|604.243.133
|% -0,41
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.841
|6.890
|7,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,80
|
Seans Raporu
14:05
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14:20XU030
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14:19TMSN
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