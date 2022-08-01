***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 20:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 6 AYLIK BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050764
BIST
15:192.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 12,01
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:1917,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:1918,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0229
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:191.027,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.027,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.028,57
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.612.630
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.532.475
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.699.709
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|82.006.951
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.166.452
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.570.359
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,60
|3.611.866.969
|% 2,14
|
|SASA
|48,98
|2.214.411.146
|% 5,33
|
|SISE
|22,82
|1.685.989.886
|% -1,21
|
|EREGL
|27,98
|997.995.966
|% -0,21
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|KRPLS
|6,83
|463.612.630
|% 9,98
|
|MOBTL
|1,76
|59.443.525
|% -0,56
|
|HUNER
|3,37
|94.150.309
|% 6,31
|
|PSGYO
|3,16
|61.109.061
|% 1,28
|
|SEGYO
|1,07
|10.941.480
|% -0,93
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9473
|17,9559
|% 0,39
|
|Euro
|18,3323
|18,3458
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,8675
|21,9771
|% 0,01
|
|Frank
|18,7637
|18,8767
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,33
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,73
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|53,00
|
|Tam
|6.859
|6.909
|26,00
|
|Yarım
|3.342
|3.378
|13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,47
|