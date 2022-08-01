Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

01.08.2022 20:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 6 AYLIK BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050769


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:452.668
Değişim :  0,46% |  12,13
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.678 En Düşük
2.649
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 803.162 % 10,00  
KRPLS 6,83 463.731.698 % 9,98  
TGSAS 15,45 69.743.219 % 9,96  
PRKME 8,83 66.776.854 % 9,96  
COSMO 15,05 543.636 % 9,93  
daha fazla
15:45 Alış Satış %  
Dolar 17,9504 17,9591 % 0,41  
Euro 18,3301 18,3541 % -0,08  
Sterlin 21,8594 21,9690 % -0,03  
Frank 18,7794 18,8925 % 0,06  
Riyal 4,7638 4,7877 % 0,27  
daha fazla
15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 13,51  
Altın Gr. 1.032 1.032 12,09  
Cumhuriyet 6.848 6.952 75,00  
Tam 6.890 6.942 59,00  
Yarım 3.357 3.394 29,00  
Çeyrek 1.684 1.696 14,00  
Gümüş.Ons 20,39 20,42 0,04  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,09  
B. Petrol 100 100 0,35  
Seans Raporu 15:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru