***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 20:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 6 AYLIK BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050771
BIST
12:102.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,85
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:1017,9551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0693
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:1018,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:101.023,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.023,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|34.408.721
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|KRPLS
|6,82
|445.722.773
|% 9,82
|
|YAYLA
|5,07
|4.166.703
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,58
|13.588.045
|% -8,01
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,15
|31.449.020
|% -7,00
|
|TATGD
|17,53
|54.966.829
|% -6,76
|
|THYAO
|52,00
|1.939.025.940
|% 0,97
|
|SASA
|49,06
|1.618.853.097
|% 5,51
|
|SISE
|22,76
|1.150.594.276
|% -1,47
|
|EREGL
|27,94
|721.490.957
|% -0,36
|
|HEKTS
|34,74
|531.889.300
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,12
|455.582.096
|% -0,64
|
|TSKB
|2,70
|364.444.649
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,83
|459.467.548
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,74
|152.204.066
|% 2,96
|
|ODAS
|3,90
|294.893.017
|% 0,26
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9496
|17,9551
|% 0,39
|
|Euro
|18,3741
|18,3855
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,8455
|21,9550
|% -0,09
|
|Frank
|18,7911
|18,9043
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|7,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,78
|