***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 20:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 6 AYLIK BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050773
BIST
12:052.655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,07
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:0517,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0709
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:0518,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:051.024,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.024,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|TGSAS
|15,40
|26.017.555
|% 9,61
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.152.213
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,78
|11.113.553
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,20
|30.760.140
|% -6,92
|
|TATGD
|17,50
|54.710.084
|% -6,91
|
|THYAO
|52,00
|1.889.680.312
|% 0,97
|
|SASA
|49,06
|1.595.509.376
|% 5,51
|
|SISE
|22,76
|1.142.402.102
|% -1,47
|
|EREGL
|27,96
|705.637.551
|% -0,29
|
|HEKTS
|34,64
|526.940.699
|% 1,88
|
|EKGYO
|3,13
|455.116.162
|% -0,32
|
|TSKB
|2,70
|356.405.091
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,83
|449.201.869
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,73
|147.336.078
|% 2,37
|
|ODAS
|3,88
|286.750.238
|% -0,26
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9466
|17,9567
|% 0,40
|
|Euro
|18,3855
|18,3982
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,8273
|21,9368
|% -0,18
|
|Frank
|18,7860
|18,8992
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7623
|4,7862
|% 0,24
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|7,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,78
|