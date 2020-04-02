***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.04.2020 22:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2020 MART AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834465
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
0
En Düşük
0
18:056,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6392
En Düşük
6,6075
18:057,2176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2264
En Düşük
7,1664
18:05343,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 343,18
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1720
|8,2130
|% -1,13
|
|Frank
|6,7569
|6,7976
|% -2,28
|
|Riyal
|1,7498
|1,7585
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|4,06
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,50
|14,53
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,01
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|0,12
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