OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5189
|8,5616
|% 0,52
|Frank
|7,2115
|7,2549
|% 0,08
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-9,65
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,26
|Cumhuriyet
|2.528
|2.549
|-7,90
|Tam
|2.602
|2.616
|-8,10
|Yarım
|1.264
|1.279
|-4,00
|Çeyrek
|632
|641
|-2,00
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,16
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,68
Seans Raporu
- 17:59AKGUV Yüzde -4.38 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 648, 498 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 115, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 22, 659.00 milyon TL de
- 17:53DAGHL Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 639 adet işlem
- 17:52XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
- 17:52 EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında