***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 21:46
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 TEMMUZ AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867706
BIST
12:261.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 27,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.104
En Düşük
1.082
12:267,2370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1007
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:268,5337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0820
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:26465,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -13,04
|Açılış
|: 465,23
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|ALCAR
|94,60
|7.496.460
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.738.953
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,59
|840.145.232
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,03
|632.033.220
|% 2,53
|
|THYAO
|11,39
|535.060.416
|% 7,86
|
|GARAN
|6,77
|513.085.783
|% 3,04
|
|SISE
|6,17
|507.376.191
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,03
|632.033.220
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|245.049.526
|% 3,92
|
|SISE
|6,17
|507.376.191
|% 3,70
|
|AKBNK
|4,90
|394.080.488
|% 2,94
|
|GARAN
|6,77
|513.085.783
|% 3,04
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2294
|7,2386
|% -1,35
|
|Euro
|8,5193
|8,5315
|% -0,98
|
|Sterlin
|9,4641
|9,5116
|% -1,04
|
|Frank
|7,8970
|7,9446
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9268
|1,9365
|% -1,23
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,56
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.086
|3.165
|-113,39
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-54,85
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,43
|
|Gümüş.Ons
|28,40
|28,43
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,42
|