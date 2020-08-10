***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 21:46
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 TEMMUZ AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867713
BIST
12:271.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 27,42
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.104
En Düşük
1.082
12:277,2346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1031
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:278,5272
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0885
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:27465,31
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -13,14
|Açılış
|: 465,31
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|ALCAR
|94,60
|7.496.460
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.739.459
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,58
|844.300.162
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,03
|634.264.909
|% 2,53
|
|THYAO
|11,39
|587.541.361
|% 7,86
|
|GARAN
|6,77
|515.088.966
|% 3,04
|
|SISE
|6,17
|509.553.976
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,03
|634.264.909
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|245.269.084
|% 3,92
|
|SISE
|6,17
|509.553.976
|% 3,70
|
|AKBNK
|4,89
|397.021.510
|% 2,73
|
|GARAN
|6,77
|515.088.966
|% 3,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2310
|7,2346
|% -1,41
|
|Euro
|8,5188
|8,5272
|% -1,03
|
|Sterlin
|9,4587
|9,5061
|% -1,10
|
|Frank
|7,8919
|7,9394
|% -1,12
|
|Riyal
|1,9265
|1,9362
|% -1,24
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-33,83
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,22
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-112,80
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-54,56
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,28
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,30
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,39
|