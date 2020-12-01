***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2020 22:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 KASIM AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890875
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8175
18:059,4761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05455,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,92
|Açılış
|: 455,91
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8363
|7,8403
|% 0,11
|
|Euro
|9,4634
|9,4761
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4659
|10,5184
|% -0,13
|
|Frank
|8,6600
|8,7121
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0796
|2,0900
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-2,37
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,09
|
|B. Petrol
|47,09
|47,09
|-0,33
|