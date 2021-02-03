***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.02.2021 21:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2021 OCAK AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907348
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1685
En Düşük
7,1443
18:058,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6026
18:05419,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,36
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1570
|7,1605
|% -0,06
|
|Euro
|8,6088
|8,6252
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7126
|9,7613
|% -0,20
|
|Frank
|7,9221
|7,9698
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9025
|1,9120
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-10,05
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,78
|58,78
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337