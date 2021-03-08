***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 21:21
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2021 ŞUBAT AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916358
BIST
10:371.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:377,6806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0718
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:379,1337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0623
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:37419,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,70
|Açılış
|: 419,02
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TRILC
|13,31
|84.558
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.218.224
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|38.333.865
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.975.637
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,98
|4.979.004
|% -8,42
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|YESIL
|129,40
|22.032.557
|% -4,43
|
|GARAN
|9,03
|368.252.033
|% 0,33
|
|PETKM
|6,20
|289.471.387
|% -0,48
|
|KOZAL
|131,90
|219.419.242
|% -0,68
|
|THYAO
|14,76
|216.132.125
|% 0,75
|
|BIMAS
|68,15
|194.692.799
|% 1,94
|
|PETKM
|6,20
|289.471.387
|% -0,48
|
|GARAN
|9,03
|368.252.033
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,40
|89.463.789
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,38
|41.986.259
|% 0,73
|
|TSKB
|1,71
|46.681.607
|% 0,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6773
|7,6806
|% -0,93
|
|Euro
|9,1282
|9,1337
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,6275
|10,6808
|% -0,34
|
|Frank
|8,1918
|8,2412
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0422
|2,0524
|% -0,71
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|15,15
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,53
|
Seans Raporu
10:37
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