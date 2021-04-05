***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2021 21:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 MART AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923614
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
0
En Düşük
0
18:058,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
18:059,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
18:05453,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,28
|Açılış
|: 453,29
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|10,94
|15.092.082
|% 182,65
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,73
|
|POLHO
|3,31
|21.918.345
|% 1,32
|
|LINK
|41,24
|45.180.932
|% 0,00
|
|KRVGD
|18,32
|205.019.119
|% 0,00
|
|KRVGD
|18,32
|205.019.119
|% 0,00
|
|LINK
|41,24
|45.180.932
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,62
|123.594.349
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 0,00
|
|VESTL
|36,20
|211.351.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1265
|8,1324
|% 0,37
|
|Euro
|9,5937
|9,6094
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,2740
|11,3305
|% 0,42
|
|Frank
|8,6446
|8,6967
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1646
|2,1754
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,06
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,71
|