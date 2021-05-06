***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 21:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 NİSAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935092
BIST
10:321.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.432
10:328,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3013
En Düşük
8,2445
10:3210,0298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0373
En Düşük
9,9609
10:32485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,57
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler10:30
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|JANTS
|91,70
|89.457.361
|% 8,65
|
|VAKFN
|15,54
|2.386.338
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|YYAPI
|1,46
|11.882.708
|% -4,58
|
|PETKM
|6,90
|500.745.294
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,40
|347.804.036
|% 3,18
|
|KRDMD
|8,31
|324.007.014
|% 0,36
|
|TUPRS
|94,25
|225.235.888
|% 2,78
|
|THYAO
|12,96
|167.595.773
|% 0,23
|
|PETKM
|6,90
|500.745.294
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,31
|324.007.014
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,09
|77.416.022
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|33.849.732
|% 0,55
|
|GARAN
|7,35
|123.202.113
|% -0,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,2997
|% 0,36
|
|Euro
|10,0137
|10,0316
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,5046
|11,5623
|% 0,45
|
|Frank
|9,1032
|9,1580
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2046
|2,2157
|% 0,30
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,18
|