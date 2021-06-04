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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.06.2021 21:20



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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2021 MAYIS AYLIK RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940297


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,90 2.815.566 % 9,97  
RODRG 15,56 1.973.354 % 9,96  
FRIGO 23,22 44.438.664 % 9,94  
BOBET 4,23 368.617.254 % 9,87  
ICBCT 5,39 7.213.998 % 8,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6511 8,6825 % -0,23  
Euro 10,5286 10,5718 % 0,02  
Sterlin 12,2413 12,3027 % 0,02  
Frank 9,6010 9,6588 % 0,08  
Riyal 2,3040 2,3155 % -0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 20,85  
Altın Gr. 527 527 3,63  
Cumhuriyet 3.484 3.536 13,00  
Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,78 27,82 0,36  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,07  
B. Petrol 71,66 71,66 0,35  
Seans Raporu 18:05
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