***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.07.2021 21:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 HAZİRAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945587
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6922
En Düşük
8,6441
18:0510,2965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
18:05496,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,51
|Açılış
|: 496,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
496,95
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6859
|8,6909
|% 0,47
|
|Euro
|10,2824
|10,2965
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9197
|11,9795
|% 0,44
|
|Frank
|9,3406
|9,3968
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,24
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|-0,11
|