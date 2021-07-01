***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.07.2021 21:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 HAZİRAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945590
BIST
10:201.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:208,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6969
En Düşük
8,6441
10:2010,2823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:20496,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SELVA
|5,37
|13.053.938
|% 9,82
|
|DARDL
|15,93
|12.703.784
|% 6,91
|
|KGYO
|6,37
|4.371.955
|% 6,70
|
|ARCLK
|31,82
|159.579.975
|% 6,64
|
|BERA
|13,98
|50.922.341
|% 5,83
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|PRKME
|4,56
|288.511
|% -4,60
|
|SELGD
|4,54
|69.792
|% -3,61
|
|OZBAL
|13,67
|5.329.521
|% -3,39
|
|KCHOL
|19,39
|160.999.661
|% 4,64
|
|ARCLK
|31,82
|159.579.975
|% 6,64
|
|THYAO
|13,66
|130.162.531
|% -0,65
|
|GARAN
|8,41
|75.479.192
|% -0,47
|
|BERA
|13,98
|50.922.341
|% 5,83
|
|PEKGY
|1,15
|19.599.303
|% 4,55
|
|TSKB
|1,28
|16.307.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|25.606.440
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|19.689.650
|% -0,53
|
|THYAO
|13,66
|130.162.531
|% -0,65
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6948
|% 0,51
|
|Euro
|10,2785
|10,2823
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9113
|11,9711
|% 0,37
|
|Frank
|9,3351
|9,3913
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,45
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,82
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|-0,25
|