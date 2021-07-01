***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.07.2021 21:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 HAZİRAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945596
BIST
10:141.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.375
10:148,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
10:1410,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3150
En Düşük
10,2650
10:14495,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 495,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:14
|SELVA
|5,37
|9.854.874
|% 9,82
|
|KGYO
|6,42
|3.338.331
|% 7,54
|
|ARCLK
|32,06
|123.096.463
|% 7,44
|
|BERA
|14,01
|40.682.681
|% 6,06
|
|SAYAS
|27,98
|6.878.281
|% 5,98
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|MAALT
|192,00
|2.591.274
|% -4,05
|
|SELGD
|4,54
|21.029
|% -3,61
|
|AYCES
|67,00
|93.543
|% -3,39
|
|KCHOL
|19,42
|125.904.396
|% 4,80
|
|ARCLK
|32,06
|123.096.463
|% 7,44
|
|THYAO
|13,68
|104.148.470
|% -0,51
|
|GARAN
|8,43
|48.067.307
|% -0,24
|
|BERA
|14,01
|40.682.681
|% 6,06
|
|PEKGY
|1,15
|17.488.917
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,88
|18.853.761
|% -0,53
|
|THYAO
|13,68
|104.148.470
|% -0,51
|
|PETKM
|5,29
|40.120.667
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|8.612.555
|% 0,78
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6852
|8,6902
|% 0,46
|
|Euro
|10,2600
|10,2700
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9143
|11,9741
|% 0,39
|
|Frank
|9,3344
|9,3906
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,45
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|