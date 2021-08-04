***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2021 21:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 TEMMUZ AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954861
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,5468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0722
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0933
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05498,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,26
|Açılış
|: 498,25
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,65
|14.912.993
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,65
|14.912.993
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,00
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5423
|8,5468
|% 0,85
|
|Euro
|10,1270
|10,1336
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8553
|11,9147
|% 0,98
|
|Frank
|9,3963
|9,4529
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2761
|2,2875
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,37
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,05
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|-0,29
|