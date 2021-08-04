***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2021 21:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 TEMMUZ AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954857
BIST
12:371.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:378,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0684
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:3710,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0914
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:37497,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,50
|Açılış
|: 497,48
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VBTYZ
|20,90
|4.539.940
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.719.466
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.204.212
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.295.865
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.744.572
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|59.131.879
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|119.553.032
|% -9,84
|
|EMKEL
|2,73
|56.546.261
|% -8,08
|
|SANFM
|20,22
|5.435.373
|% -5,95
|
|BMSCH
|8,44
|37.123.212
|% -4,85
|
|KOZAL
|111,60
|990.981.317
|% 5,28
|
|GARAN
|9,03
|680.505.141
|% -0,77
|
|TUPRS
|97,65
|530.472.356
|% 3,28
|
|KOZAA
|14,40
|331.036.607
|% 4,05
|
|EREGL
|19,86
|192.388.663
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,43
|191.778.053
|% -0,82
|
|GARAN
|9,03
|680.505.141
|% -0,77
|
|ODAS
|1,36
|68.078.117
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,36
|57.012.849
|% -0,73
|
|TSKB
|1,30
|46.352.428
|% -0,76
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5422
|8,5441
|% 0,82
|
|Euro
|10,1033
|10,1552
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,8514
|11,9108
|% 0,94
|
|Frank
|9,3881
|9,4447
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% 0,74
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,86
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|27,74
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,45
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|