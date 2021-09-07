***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 21:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 AĞUSTOS AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962455
BIST
15:571.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,88
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:578,4612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5710,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:57488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ORCAY
|14,33
|160.339.544
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.135.377
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.331.382
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.623.883
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.592.546
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.985.440
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.174.658
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.887.496
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.055.405
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4580
|8,4612
|% -0,01
|
|Euro
|10,0177
|10,0257
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6845
|11,7431
|% 0,59
|
|Frank
|9,1826
|9,2379
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,12
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|