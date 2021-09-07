***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 21:51
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 AĞUSTOS AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962459
BIST
15:581.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:588,4597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5810,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:58488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ORCAY
|14,33
|160.337.265
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.124.107
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.266.542
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.527.125
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.339.845
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.325.944.172
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.157.123
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.914.979
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|405.590.249
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|330.972.799
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|587.157.123
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.325.944.172
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.881.276
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.032.979
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|405.590.249
|% 0,41
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4562
|8,4597
|% -0,03
|
|Euro
|10,0177
|10,0269
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6772
|11,7357
|% 0,53
|
|Frank
|9,1752
|9,2305
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2501
|2,2614
|% 0,06
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,64
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|12,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,50
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,11
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,18
|72,18
|-0,42
|