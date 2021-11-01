***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.11.2021 22:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 EKİM AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973850
BIST
12:081.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
12:089,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
12:0811,0615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0131
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
12:08550,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,74
|Açılış
|: 550,58
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler12:06
|DOBUR
|64,40
|10.853.238
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|125.542.485
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.707.696
|% 9,91
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|DESA
|8,66
|17.100.871
|% 6,91
|
|BIOEN
|22,24
|236.494.114
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|635.088.883
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,73
|31.324.418
|% -9,05
|
|AKFGY
|5,56
|21.954.963
|% -8,70
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|GARAN
|10,26
|1.416.793.314
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,37
|635.088.883
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|565.036.239
|% 0,59
|
|SISE
|8,59
|344.454.640
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,86
|337.705.958
|% 2,14
|
|GARAN
|10,26
|1.416.793.314
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,86
|337.705.958
|% 2,14
|
|TSPOR
|5,37
|635.088.883
|% -9,90
|
|MRGYO
|0,99
|69.125.307
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,85
|276.645.331
|% -3,02
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5341
|9,5392
|% 0,03
|
|Euro
|11,0579
|11,0657
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,9708
|13,0359
|% -0,17
|
|Frank
|10,4220
|10,4848
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5361
|2,5488
|% 0,05
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,02
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.629
|3.683
|8,00
|
|Tam
|3.612
|3.703
|9,70
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|4,69
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,32
|