***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.11.2021 22:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 EKİM AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973853
BIST
11:411.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:419,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:4111,0504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0242
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:41548,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,53
|Açılış
|: 548,31
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:41
|HEDEF
|3,77
|86.447.382
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|9.857.964
|% 9,91
|
|ERBOS
|121,80
|112.627.728
|% 9,04
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|70.356.703
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,40
|152.437.922
|% -9,31
|
|AKFGY
|5,56
|20.222.302
|% -8,70
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,34
|11.945.106
|% -8,49
|
|KARYE
|22,44
|53.013.193
|% -7,65
|
|GARAN
|10,21
|1.268.130.678
|% 0,79
|
|TSPOR
|5,54
|512.109.965
|% -7,05
|
|THYAO
|15,42
|494.208.411
|% 0,92
|
|SISE
|8,59
|324.474.430
|% 0,70
|
|SASA
|30,60
|305.809.584
|% 1,93
|
|GARAN
|10,21
|1.268.130.678
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,84
|297.074.145
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,54
|512.109.965
|% -7,05
|
|GSRAY
|3,88
|251.855.917
|% -2,27
|
|MRGYO
|1,00
|53.316.398
|% 5,26
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5201
|9,5240
|% -0,13
|
|Euro
|11,0408
|11,0504
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9423
|13,0072
|% -0,39
|
|Frank
|10,4002
|10,4629
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5274
|2,5401
|% -0,29
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,79
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,37
|
Seans Raporu
11:41
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-
11:53MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 564, 299 adet işlem
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11:51MRGYO
Yüzde 6.32 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 570, 620 adet işlem
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11:50VERTU
Yüzde 4.61 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 846 adet işlem
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11:49MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 193, 680 adet işlem
-
11:47VERTU
Yüzde 4.99 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 867 adet işlem