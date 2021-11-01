***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.11.2021 22:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 EKİM AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973857
BIST
10:571.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
10:579,4817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0546
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,4695
10:5711,0007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0739
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
10,9967
10:57548,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,85
|Açılış
|: 548,99
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
547,60
BIST En Aktif Hisseler10:55
|HEDEF
|3,77
|85.794.478
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,30
|7.378.279
|% 9,82
|
|ZRGYO
|2,37
|56.832.535
|% 7,73
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ERBOS
|119,60
|81.066.225
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,74
|16.445.410
|% -8,92
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,34
|8.182.921
|% -8,49
|
|AKFGY
|5,63
|15.302.078
|% -7,55
|
|BIOEN
|22,88
|76.383.963
|% -7,37
|
|GARAN
|10,32
|957.283.786
|% 1,88
|
|THYAO
|15,34
|277.790.109
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,82
|247.963.358
|% -2,35
|
|SASA
|30,76
|236.588.794
|% 2,47
|
|AKBNK
|6,08
|235.024.199
|% 2,18
|
|GARAN
|10,32
|957.283.786
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,87
|231.989.604
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,05
|49.411.426
|% 1,94
|
|GSRAY
|3,88
|187.862.061
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,82
|247.963.358
|% -2,35
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4832
|9,4865
|% -0,52
|
|Euro
|11,0007
|11,0100
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,9521
|13,0170
|% -0,31
|
|Frank
|10,4062
|10,4689
|% -0,38
|
|Riyal
|2,5266
|2,5393
|% -0,32
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,48
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,23
|
Seans Raporu
10:55
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11:07VERTU
Yüzde 5.74 oranında artışla 22.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 659 adet işlem
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11:05ZRGYO
Yüzde 6.82 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 563, 300 adet işlem
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11:04XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 4, 925.00 milyon TL de
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11:04DOBUR
Yüzde 9.91 oranında artışla 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 764 adet işlem
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11:02YKSLN
Yüzde 4.07 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 622, 093 adet işlem