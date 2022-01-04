***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2022 21:06
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 ARALIK AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988810
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,3921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0154
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4588
En Düşük
13,3555
18:0515,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0413
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,1952
En Düşük
15,1024
18:05780,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 21,44
|Açılış
|: 781,57
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,91
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3809
|13,3921
|% -0,11
|
|Euro
|15,0359
|15,1931
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,0534
|18,1439
|% 2,60
|
|Frank
|14,5446
|14,6322
|% 2,44
|
|Riyal
|3,5530
|3,5708
|% 2,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,87
|
|Altın Gr.
|781
|782
|22,58
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,02
|
|B. Petrol
|80,24
|80,24
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında