***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2022 21:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 NİSAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026985
BIST
11:252.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,70
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:2514,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0678
|Açılış
|: 14,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:2515,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:25901,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,63
|Açılış
|: 901,34
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IMASM
|19,96
|13.468.150
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.101.040
|% 9,97
|
|KONKA
|21,30
|101.339.196
|% 8,29
|
|OLMK
|9,45
|14.865.438
|% 7,75
|
|GZNMI
|35,84
|10.620.606
|% 6,92
|
|CASA
|130,00
|130.000
|% -3,63
|
|MANAS
|23,70
|4.251.973
|% -3,03
|
|IHAAS
|20,18
|1.113.140
|% -2,79
|
|ARDYZ
|5,34
|18.743.624
|% -2,55
|
|TURSG
|4,95
|29.363.603
|% -2,37
|
|KONKA
|21,30
|101.339.196
|% 8,29
|
|SMRTG
|19,20
|64.378.306
|% 3,11
|
|BASGZ
|15,08
|40.298.469
|% 0,07
|
|GESAN
|23,90
|37.693.329
|% 1,70
|
|KTSKR
|34,68
|26.184.973
|% 3,89
|
|MOBTL
|1,73
|11.730.867
|% 0,00
|
|KONKA
|21,30
|101.339.196
|% 8,29
|
|HUNER
|3,07
|14.891.953
|% -2,23
|
|KLSYN
|2,08
|7.793.662
|% -0,48
|
|SMRTG
|19,20
|64.378.306
|% 3,11
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9241
|14,9288
|% 0,46
|
|Euro
|15,7830
|15,7952
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3616
|18,4537
|% 0,33
|
|Frank
|15,0886
|15,1795
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|0,07
|
|Altın Gr.
|900
|900
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,38
|