***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2022 21:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 NİSAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026991
BIST
11:252.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,94
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:2514,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0678
|Açılış
|: 14,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:2515,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:25901,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,63
|Açılış
|: 901,34
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:23
|IMASM
|19,96
|13.365.815
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.095.159
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.817
|% 9,74
|
|TIRE
|16,89
|65.443.594
|% 9,39
|
|DYOBY
|12,14
|51.741.435
|% 8,49
|
|PETUN
|24,44
|36.829.684
|% -8,05
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|78.166.806
|% -7,10
|
|ODAS
|2,51
|278.237.969
|% -5,64
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,82
|2.674.082.145
|% 5,37
|
|THYAO
|42,60
|1.213.177.145
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,70
|626.943.595
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,56
|472.102.855
|% -0,64
|
|KOZAA
|33,90
|455.409.370
|% 4,31
|
|SISE
|19,82
|2.674.082.145
|% 5,37
|
|ODAS
|2,51
|278.237.969
|% -5,64
|
|YKBNK
|4,85
|378.287.303
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|202.641.483
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|59.031.213
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9258
|14,9301
|% 0,46
|
|Euro
|15,7859
|15,8014
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,3591
|18,4512
|% 0,31
|
|Frank
|15,0753
|15,1662
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9672
|3,9871
|% 0,47
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,71
|
|Altın Gr.
|900
|900
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,50
|