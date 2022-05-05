***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2022 21:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 NİSAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026993
BIST
11:192.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,34
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:1914,9322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0712
|Açılış
|: 14,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:1915,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0822
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,7958
En Düşük
15,6090
11:19900,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,69
|Açılış
|: 900,21
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:19
|IMASM
|19,96
|13.365.815
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.095.159
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.817
|% 9,74
|
|TIRE
|16,89
|65.443.594
|% 9,39
|
|DYOBY
|12,14
|51.741.435
|% 8,49
|
|PETUN
|24,44
|36.829.684
|% -8,05
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,84
|78.166.806
|% -7,10
|
|ODAS
|2,51
|278.237.969
|% -5,64
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,82
|2.674.082.145
|% 5,37
|
|THYAO
|42,60
|1.213.177.145
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,70
|626.943.595
|% 3,38
|
|KRDMD
|15,56
|472.102.855
|% -0,64
|
|KOZAA
|33,90
|455.409.370
|% 4,31
|
|SISE
|19,82
|2.674.082.145
|% 5,37
|
|ODAS
|2,51
|278.237.969
|% -5,64
|
|YKBNK
|4,85
|378.287.303
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,68
|202.641.483
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|59.031.213
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9257
|14,9322
|% 0,48
|
|Euro
|15,7819
|15,7943
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,3591
|18,4512
|% 0,31
|
|Frank
|15,0753
|15,1662
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9672
|3,9871
|% 0,47
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-1,91
|
|Altın Gr.
|899
|899
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,33
|
Seans Raporu
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