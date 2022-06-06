***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 21:34
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 MAYIS AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035040
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
0
En Düşük
0
18:0516,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0836
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1162
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8642
En Düşük
17,7366
18:05985,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,99
|Açılış
|: 985,74
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|KOZAL
|200,20
|598.911.954
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,50
|6.748.954
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,65
|75.118.470
|% 0,00
|
|YAPRK
|31,34
|4.941.280
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,03
|565.198.379
|% 0,00
|
|KOZAL
|200,20
|598.911.954
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,50
|6.748.954
|% 0,00
|
|PKART
|18,12
|8.320.486
|% 0,00
|
|SELEC
|15,56
|145.912.920
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6515
|16,6570
|% 0,50
|
|Euro
|17,8331
|17,8577
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,6903
|20,7941
|% 0,01
|
|Frank
|17,0468
|17,1495
|% 0,33
|
|Riyal
|4,4266
|4,4488
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,05
|
|Altın Gr.
|985
|986
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
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17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında