***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 21:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 HAZİRAN AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041379
BIST
11:122.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,91
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.392
11:1216,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1516
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9778
En Düşük
16,7799
11:1217,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:12982,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,91
|Açılış
|: 982,68
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:09
|RTALB
|6,86
|35.065.614
|% 7,36
|
|OYAYO
|10,17
|6.686.058
|% 6,94
|
|GLRYH
|3,14
|10.785.001
|% 4,67
|
|MZHLD
|90,80
|8.704.212
|% 4,37
|
|BLCYT
|15,81
|12.660.767
|% 4,15
|
|ULUSE
|210,00
|10.610.880
|% -8,70
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|LIDFA
|9,43
|11.341.806
|% -6,08
|
|ESCOM
|18,38
|7.372.958
|% -5,74
|
|THYAO
|47,44
|1.044.882.534
|% -0,50
|
|EREGL
|26,22
|464.745.727
|% 1,00
|
|KOZAL
|193,80
|373.454.924
|% -1,37
|
|SISE
|21,22
|351.523.541
|% 0,09
|
|KOZAA
|28,26
|304.586.781
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,82
|252.991.431
|% -0,35
|
|ODAS
|2,74
|127.203.375
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,27
|169.647.221
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|61.643.119
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,78
|281.040.157
|% 1,03
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9660
|16,9787
|% 0,91
|
|Euro
|17,5711
|17,5875
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,4089
|20,5113
|% 0,61
|
|Frank
|17,5486
|17,6543
|% 0,75
|
|Riyal
|4,5004
|4,5230
|% 0,77
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,50
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,33
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.566
|6.652
|26,00
|
|Yarım
|3.214
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,45
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:24FLAP
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 859 adet işlem
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11:23LIDFA
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 728 adet işlem
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11:21LIDFA
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158, 350 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, HEKTS
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11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.18 ) 2, 128