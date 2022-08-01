***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.08.2022 22:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 TEMMUZ AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050848
BIST
15:472.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,77
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:4717,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0712
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:4718,3625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:471.030,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.030,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.731.698
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.743.219
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.776.854
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.987.105
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.327.688
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.668.100
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|53,00
|4.540.760.090
|% 2,91
|
|SASA
|48,84
|2.274.136.158
|% 5,03
|
|SISE
|22,82
|1.748.830.940
|% -1,21
|
|EREGL
|27,96
|1.027.260.031
|% -0,29
|
|ODAS
|4,02
|921.467.223
|% 3,34
|
|TSKB
|2,64
|700.417.002
|% 0,38
|
|ODAS
|4,02
|921.467.223
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,14
|618.142.297
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|754.941.618
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|242.117.777
|% 0,59
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9504
|17,9591
|% 0,41
|
|Euro
|18,3301
|18,3541
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,8594
|21,9690
|% -0,03
|
|Frank
|18,7794
|18,8925
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,27
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|12,09
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|59,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,35
|