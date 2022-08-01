***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.08.2022 22:02
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 TEMMUZ AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050851
BIST
15:462.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,74
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:4617,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0784
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9642
En Düşük
17,8517
15:4618,3586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:461.031,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,47
|Açılış
|: 1.030,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.778.360
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.789.924
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.779.088
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|YAYLA
|5,07
|5.346.173
|% -9,95
|
|KZBGY
|57,50
|86.167.716
|% -9,87
|
|IHGZT
|0,76
|20.685.167
|% -9,52
|
|LIDFA
|7,53
|25.837.775
|% -8,62
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,95
|4.588.108.179
|% 2,82
|
|SASA
|48,82
|2.291.345.263
|% 4,99
|
|SISE
|22,80
|1.753.814.465
|% -1,30
|
|EREGL
|27,94
|1.031.215.519
|% -0,36
|
|ODAS
|4,01
|923.078.530
|% 3,08
|
|TSKB
|2,62
|706.896.529
|% -0,38
|
|ODAS
|4,01
|923.078.530
|% 3,08
|
|EKGYO
|3,12
|630.169.999
|% -0,64
|
|YKBNK
|4,84
|759.765.182
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,69
|242.162.892
|% 0,00
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9456
|17,9642
|% 0,44
|
|Euro
|18,3362
|18,3586
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,8692
|21,9789
|% 0,02
|
|Frank
|18,7810
|18,8942
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,27
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|11,47
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.885
|6.938
|55,00
|
|Yarım
|3.355
|3.392
|27,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.695
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|