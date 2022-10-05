***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 21:09
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 EYLÜL AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067718
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0448
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,4759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1131
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
18:051.028,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.028,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|51,70
|20.782.735
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|15.154.170
|% 0,00
|
|ADESE
|0,96
|46.671.639
|% 0,00
|
|AEFES
|42,72
|89.063.215
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,17
|204.559.156
|% 0,00
|
|ACSEL
|51,70
|20.782.735
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|15.154.170
|% 0,00
|
|ADESE
|0,96
|46.671.639
|% 0,00
|
|AEFES
|42,72
|89.063.215
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,17
|204.559.156
|% 0,00
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 0,00
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 0,00
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,00
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 0,00
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5624
|18,5900
|% -0,20
|
|Euro
|18,4405
|18,4788
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9669
|21,0721
|% -0,09
|
|Frank
|18,8578
|18,9714
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|5,86
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.894
|6.966
|22,00
|
|Yarım
|3.359
|3.405
|11,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.703
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,77
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,09
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN