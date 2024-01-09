***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 19:05
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2023 ARALIK AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237234
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0526
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.953,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.953,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|470.069.990
|% 9,97
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|VERUS
|202,70
|33.610.041
|% -5,85
|
|BINHO
|285,00
|572.086.814
|% -5,63
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|KOZAL
|19,45
|2.007.782.980
|% -1,67
|
|PGSUS
|695,50
|1.997.701.688
|% -2,52
|
|TTKOM
|26,70
|1.711.002.553
|% 0,75
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|BEGYO
|4,44
|516.879.094
|% 9,90
|
|KOZAL
|19,45
|2.007.782.980
|% -1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9241
|29,9337
|% 0,21
|
|Euro
|32,7331
|32,7859
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9302
|38,1204
|% -0,13
|
|Frank
|35,0067
|35,2176
|% -0,27
|
|Riyal
|7,9595
|7,9995
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|934,66
|937,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,76
|978,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,84
|77,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,06
|2.029,40
|% 0,66
|