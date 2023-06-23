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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

23.06.2023 11:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161697


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 10,34 15.322.351 % 10,00  
GRSEL 19,63 31.850.962 % 9,97  
OTTO 158,10 10.146.068 % 9,94  
DIRIT 6,98 861.781 % 9,92  
UZERB 279,10 2.825.532 % 9,37  
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Dolar 25,4923 25,5333 % 2,65  
Euro 27,6979 27,7313 % 1,90  
Sterlin 32,4631 32,6259 % 2,68  
Frank 28,3576 28,5284 % 2,43  
Riyal 6,8066 6,8407 % 2,93  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.578 1.578 47,11  
Cumhuriyet 10.324 10.480 393,00  
Tam 10.352 10.648 490,65  
Yarım 5.021 5.202 175,00  
Çeyrek 2.518 2.601 87,00  
Seans Raporu 14:05
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