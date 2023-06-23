***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
23.06.2023 11:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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RİSK ÖLÇÜM ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161695
BIST
'
14:075.548
En Düşük
|Değişim
|: 2,21%
|| 119,99
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0725,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,6654
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0727,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,5542
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:071.578,27
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 47,25
|Açılış
|: 1.578,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.768.162
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,83
|119.986.789
|% 9,56
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|328.071.817
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|60,05
|26.844.973
|% -9,22
|
|THYAO
|184,80
|5.311.880.764
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|SISE
|43,90
|1.681.279.192
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,19
|1.064.451.722
|% 4,81
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|ZOREN
|2,98
|403.337.015
|% 5,67
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4953
|25,5039
|% 2,53
|
|Euro
|27,7031
|27,7200
|% 1,86
|
|Sterlin
|32,4274
|32,5900
|% 2,56
|
|Frank
|28,3212
|28,4918
|% 2,30
|
|Riyal
|6,7968
|6,8309
|% 2,78
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.581
|1.582
|50,63
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.297
|10.592
|434,90
|
|Yarım
|5.002
|5.204
|177,00
|
|Çeyrek
|2.509
|2.602
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,41
|18,43
|0,62
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-1,03
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19BRYAT
Yüzde 8.55 oranında artışla 1, 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 479 adet işlem
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14:18BRSAN
Yüzde 8.52 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 013 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
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14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem