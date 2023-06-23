***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
23.06.2023 11:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RİSK ÖLÇÜM ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161701
BIST
'
14:075.547
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 119,04
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0725,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,6611
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0727,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,5183
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:071.578,73
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 47,71
|Açılış
|: 1.578,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.825.835
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,81
|121.525.195
|% 9,39
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,08
|331.092.540
|% -9,82
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|59,95
|26.942.411
|% -9,37
|
|THYAO
|184,90
|5.343.410.905
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,72
|3.251.413.055
|% 2,76
|
|YKBNK
|12,86
|3.112.271.101
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.059.201.445
|% 2,72
|
|SISE
|43,90
|1.693.611.477
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.112.271.101
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,72
|3.251.413.055
|% 2,76
|
|ISCTR
|13,60
|2.059.201.445
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,22
|1.067.624.779
|% 5,25
|
|ZOREN
|2,97
|406.794.951
|% 5,32
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4964
|25,5348
|% 2,65
|
|Euro
|27,6958
|27,7547
|% 1,99
|
|Sterlin
|32,4703
|32,6331
|% 2,70
|
|Frank
|28,3577
|28,5286
|% 2,43
|
|Riyal
|6,8090
|6,8431
|% 2,96
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,41
|0,60
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20GRTRK
Yüzde 5.38 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 376, 768 adet işlem
-
14:19BRYAT
Yüzde 8.55 oranında artışla 1, 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 479 adet işlem
-
14:18BRSAN
Yüzde 8.52 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 013 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
-
14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem