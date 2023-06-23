***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
23.06.2023 11:16
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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RİSK ÖLÇÜM ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161709
BIST
'
14:075.547
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 119,04
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0725,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,6611
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0727,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,5183
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:071.578,73
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 47,71
|Açılış
|: 1.578,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:07
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.955.001
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,04
|335.930.478
|% -9,90
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|59,95
|27.047.654
|% -9,37
|
|THYAO
|185,10
|5.373.989.996
|% 2,66
|
|AKBNK
|19,68
|3.288.425.386
|% 2,55
|
|YKBNK
|12,86
|3.121.437.556
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,59
|2.084.468.993
|% 2,64
|
|SISE
|43,88
|1.709.695.478
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.121.437.556
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,68
|3.288.425.386
|% 2,55
|
|ISCTR
|13,59
|2.084.468.993
|% 2,64
|
|EKGYO
|7,23
|1.072.549.912
|% 5,39
|
|ZOREN
|2,96
|408.971.562
|% 4,96
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4874
|25,5359
|% 2,66
|
|Euro
|27,7077
|27,7312
|% 1,90
|
|Sterlin
|32,4487
|32,6114
|% 2,63
|
|Frank
|28,3353
|28,5060
|% 2,35
|
|Riyal
|6,8024
|6,8365
|% 2,86
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,60
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-1,00
|
Seans Raporu
14:07
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-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 72 artarak (% 2.24 ) 6, 197
-
14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de
-
14:22ITTFH
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 507, 417 adet işlem
-
14:21KENT
Yüzde 5.26 oranında artışla 180.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 554 adet işlem
-
14:20GRTRK
Yüzde 5.38 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 376, 768 adet işlem