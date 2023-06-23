***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
23.06.2023 11:18
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
VARLIK VE İŞLEMLERİN DEĞERLEME ESASLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161721
BIST
'
14:085.548
En Düşük
|Değişim
|: 2,20%
|| 119,63
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0825,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,6654
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0827,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,5542
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:081.578,70
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 47,67
|Açılış
|: 1.578,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.850.962
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|332.945.230
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|60,00
|26.966.949
|% -9,30
|
|THYAO
|184,90
|5.353.786.985
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|SISE
|43,88
|1.701.823.525
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,21
|1.071.336.275
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,97
|408.323.706
|% 5,32
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4896
|25,5402
|% 2,67
|
|Euro
|27,7155
|27,7671
|% 2,04
|
|Sterlin
|32,4399
|32,6026
|% 2,60
|
|Frank
|28,3331
|28,5038
|% 2,34
|
|Riyal
|6,8016
|6,8357
|% 2,85
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,43
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,58
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|