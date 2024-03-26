***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun Maruz Kalabileceği Riskler, Fon Portföylerinde Yer Alan Türev Araçlar Nedeniyle Maruz Kalınan Risklere İlişkin Limitler ve Kaldıraç Limitine İlişkin Bilgiler ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262583BIST