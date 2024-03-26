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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

26.03.2024 15:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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Açıklamalar

Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262584


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Riyal 8,6426 8,6859 % -0,11  
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Gümüş ONS 24,54 24,57 % 0,66  
Platin 904,18 905,81 % 0,66  
Paladyum 998,41 1.000,87 % 0,66  
Brent Pet. 85,90 85,90 % 0,66  
Altın Ons 2.182,24 2.182,57 % 0,66  
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