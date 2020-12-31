***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİÇ TÜZÜK İÇİN AÇIKLAMA:MADDE 2- Şemsiye Fon'un Unvanı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı'na İlişkin Bilgi.maddesinin güncellenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896217BIST