***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMADDE 2- Şemsiye Fon'un Unvanı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı'na İlişkin Bilgi.maddesinin güncellenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896268BIST