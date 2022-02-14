***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )TürkçeŞemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.02.2022 tarih ve E-12233903-305.04-17154 sayılı Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Başvurunuz Hk. Konulu yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK'ün 8.5. maddesi değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001571BIST