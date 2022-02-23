***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
23.02.2022 16:18
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
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OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.02.2022 tarih ve E-12233903-305.04-17154 sayılı Şemsiye Fon İçtüzük Değişikliği Başvurunuz Hk. Konulu yazısı kapsamında OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK'ün 8.5. maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003735
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
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2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0161
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
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13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0131
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
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15,7577
En Düşük
15,5259
18:05846,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,02
|Açılış
|: 846,66
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|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
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|HUNER
|2,42
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|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|IHAAS
|12,30
|5.428.176
|% -6,11
|
|YBTAS
|20.897,90
|612.667
|% -5,91
|
|TETMT
|330,00
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|
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|123,80
|492.072.840
|% -0,56
|
|BIMAS
|75,40
|461.831.643
|% -0,20
|
|TAVHL
|37,46
|412.445.619
|% -4,68
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|PGSUS
|107,00
|322.483.295
|% -1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,21
|171.555.696
|% -0,90
|
|HALKB
|4,69
|131.451.201
|% -0,85
|
|TTKOM
|9,07
|214.237.106
|% -0,44
|
|ADESE
|0,69
|15.887.935
|% -1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8110
|13,8243
|% 0,16
|
|Euro
|15,6334
|15,6450
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,6661
|18,7597
|% -0,15
|
|Frank
|14,9929
|15,0832
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6694
|3,6878
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,05
|
|Altın Gr.
|846
|846
|2,27
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,31
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|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,13
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|B. Petrol
|95,46
|95,46
|1,61
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